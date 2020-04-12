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Yaramazlara biraz batar!

Sibel Eraslan: Haftalardır sabırla sürdürdüğümüz ev izolasyonları delindi

Haftalardır sabırla sürdüğümüz ev izolasyonları delindi, yerle bir oldu, virüs belki beş haftadır yayılmadığı kadar süratli bir yayılım hızıyla coştu… Kurallara uyup evlerinde oturanlara karşı ağır bir haksızlık bu! Hastanelerde canhıraş çalışan hekimler, hemşireler, ter döken sağlık görevlileri acaba bu toplumsal nevrozu nasıl karşılıyacak, haklarını helal edecek mi?

Oysa her şey iyi gidiyordu, yani uyum sağlamış gibiydik evlerimizde kalmaya. Ne olduysa birden saat 21.00 civarında oldu. İki günlük sokağa çıkma yasağından hiç bahsetmemişti oysa Sağlık Bakanımız… Şaşırdık kaldık açıkçası yasağı duyduğumuzda.

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Sibel Eraslan’ın yazısı

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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentte ekmek dağıtımının, başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

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