Sibel Eraslan: Haftalardır sabırla sürdürdüğümüz ev izolasyonları delindi

Haftalardır sabırla sürdüğümüz ev izolasyonları delindi, yerle bir oldu, virüs belki beş haftadır yayılmadığı kadar süratli bir yayılım hızıyla coştu… Kurallara uyup evlerinde oturanlara karşı ağır bir haksızlık bu! Hastanelerde canhıraş çalışan hekimler, hemşireler, ter döken sağlık görevlileri acaba bu toplumsal nevrozu nasıl karşılıyacak, haklarını helal edecek mi?

Oysa her şey iyi gidiyordu, yani uyum sağlamış gibiydik evlerimizde kalmaya. Ne olduysa birden saat 21.00 civarında oldu. İki günlük sokağa çıkma yasağından hiç bahsetmemişti oysa Sağlık Bakanımız… Şaşırdık kaldık açıkçası yasağı duyduğumuzda.

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Sibel Eraslan’ın yazısı