Sevmek bir ömür, kitap okumak ‘bir dakika’: Türkiye’de günde bir dakika kitap okunuyor

Türkiye’de kitap okuma oranında binde bir, kitap okuma süresi günde bir dakika.

CNN Türk’te yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumları (TÜİK) verilerinde Türkiye yayın sektörleri arasında 11’inci sırada yer alırken, basılı kitap sayısının arttığı belirtildi. 2008’de 32 bin kitabın basıldığı Türkiye’de bu sayı 2014’te 50 bini aştı.

Televizyona altı saat, kitaba bir dakika

Ancak buna rağmen kitap okuma oranlarına bakıldığında, yurttaşlar günde sadece bir dakika kitap okuyor. Televizyon izleme süresi ise ortalama altı saatken, internette üç saat vakit geçiriliyor. Kitap, ihtiyaç listesinde de 235’inci sırada yer alıyor.

En çok aşk kitapları okunuyor

Türkiye, kitap okuma oranına dayalı ülke sıralamasında da binde bir oranla dünya genelinde 86’ıncı sırada yer alıyor. En fazla kitap okuyan ülkeler ise yüzde 21’er oranla Fransa ve Britanya.

Türkiye’de kitap okuyanların yüzde 65’i aşk, yüzde 24’ü siyasi, yüzde 13’ü düşünce, yüzde 7’si de kişisel gelişim kitapları okuyor.

Öte yandan dünyada kişi başına düşen kitap harcaması 1.3 dolarken, Türkiye’de bu rakam 25 cent.