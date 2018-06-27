Sevilay Yılman: Kemal beye ‘Koltuğu İnce’ye devredin’ diyenler arasında kimler yok

Pazartesi gününü evinde dinlenerek geçiren Kemal Bey’i gerek bizzat ziyaret ederek gerekse telefonla arayarak, “İnce müthiş bir rüzgâr yakaladı. Buna kayıtsız kalmayın lütfen! Kendi rızanızla koltuğu ona devredin!” diyenler arasında kimler yok ki! Partinin eski genel başkanlarından tutun da ağır topları olarak tabir edilen akil isimlerin bu çağrıyı bizzat Kılıçdaroğlu’na ilettikleri biliniyor. Ve onun da buna kayıtsız kalmayacağı düşünülüyordu.

Ancak öyle olmadığı dün CHP Genel Merkezi’nde yapılan MYK sonrası açıklamalardan anlaşıldı. Herhalde koltuğuyla buluştuktan sonra bir şeyler depreşti bilemiyorum. Aralarında birçok CHP’li vekil olmak üzere insanlar Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultayı toplama yönünde bir açıklama beklerken tam tersi açıklamalarla karşı karşıya kaldı. Ve kaybetmiş değil, kazanmış, zaferle çıkmış bir genel başkan tavrıyla akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı.

Reklam

Peki ne oldu da bir gün önce kendisine “akil adamlar, eski topraklar” tarafından yapılan çağrılara olumlu baktığını söyleyen Kılıçdaroğlu ertesi günü böyle bir dönüş yaptı?

Söyleyeyim… Kılıçdaroğlu’nun koltuğu İnce’ye devretme durumunda kendilerinin de partideki hegemonyasının biteceğini bilen başta Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan olmak üzere tüm MYK üyeleri engelledi bu girişimi. Tabii şimdilik engellediler ama onlar da Kemal Bey de biliyor ki artık bu değişim isteyen rüzgârın önünde durabilmeleri mümkün değil. Bu değişim öyle ya da böyle olacak.

Reklam

Sevilay Yılman’ın yazısı