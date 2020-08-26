Sendika başkanı: Batman’da yedi kişi yoğun bakım sırası beklerken öldü

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesi Eş başkanı Deniz Topkan, geçen hafta yedi kişinin ‘corona’ tedavisinde yoğun bakım sırası beklerken yaşamını yitirdiğini söyledi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

MA’nın haberine göre, corona virüsü salgını konusunda 1 Haziran’da atılan ‘normalleşme‘ adımlarıyla vaka sayısının en çok artığı beş kentten biri olan Batman’da sağlık sistemi felç oldu.

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Sınırlı sayıda test yapılabilen kentte artan vaka sayıları karşısında oluşan tepkiler üzere yakın zaman önce test sayısı 700’e kadar yükseldi.

Sendika eş başkanı Topkan, testlerin özel bir hastane ve sağlık il müdürlüğünün kurduğu iki laboratuvarda yapıldığını, günlük yapılan test sayılarında değişimler olsa da yapılan testlerin ortalama yüzde 50’sinin pozitif çıktığını ifade etti.

Kentte bugüne kadar 500 kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Topkan, buna Sağlık Bakanlığı’ndan da tekzip gelmediğini söyledi.

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Topkan, Batman’da 3 bin 500 sağlık çalışanı bulunduğunu, bunlardan 700’ünün testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Yoğun vaka artışı nedeniyle sağlık sistemi yetersiz kaldığını ifade eden sendika başkanı, 350 yataklı hastanede kapasitenin 450’ye çıkarılmasına rağmen yetersiz kaldığını, yapımı süren kadın doğum hastanesinin de pandemi hastanesine dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Eski devlet hastanesi binasının da kullanılabileceğini belirtti.

Şimdiye kadar 15 bin kişinin testinin pozitif çıktığı kentte, 40 bini aşkın kişi filyasyon (temaslı takip) ekiplerince kontrol ediliyor.

Bir vatandaşın yaşadıkları

Ajans 8 Ağustos’ta yaptırdığı test pozitif çıkan Hazal Açıkalın’ın (47) yaşadıklarını da aktardı.

Açıkalın’ın hastanede yer olmadığı için evine toplu taşıma aracı ile dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Karantinadaki Açıkalın, dün fenalaşması üzerine Petrol Mahallesi’nde bulunan ikamet adreslerindeki en yakın aile hekimine başvurdu.

Aile hekimi onu hastaneye yönlendirdi.

Bunun üzerine ailesi Bölge Devlet Hastanesi’nin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak Açıkalın’ı özel bir hastaneye götürmek istedi.

Fakat aranan özel hastane ambulans istediğine olumsuz yanıt verince eşi İsmet Açıkalın, 112’den ambulans talep etti.

Adrese gelen ambulanstaki sağlık ekipleri, Covid-19 hastasını özel hastaneye değil yalnızca Bölge Devlet Hastanesi’ne götürebileceklerini belirtti.

Bunun üzerine İsmet Açıkalın’ın aradığı Batman Valiliği yetkilileri kendisini sağlık müdürlüğüne, onlar da kriz masasına yönlendirildi, fakat sonuç çıkmadı.

Açıkalın, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Ben de eşimi ambulansa koyarak bekledim ve video çektim. Eğer eşimi götürmezseniz bu görüntüleri basına vereceğim demem üzerine önce polisi arayacaklarını belirttiler, ardından hastaneye bizi getirdiler. Neden hastalarımızı hastanelere götürmüyorlar. Bölge Devlet Hastanesi ağzına kadar dolmuş oraya gitmek istemiyoruz.”

Batman’da sağlık sisteminin çöktüğünü anlatan Açıkalın, tepkisini “Biz kendi imkanlarımız ile hastaneden döndük. Ne yapalım hastaneye giderken toplu taşıma mı kullanalım” diyerek gösterdi.