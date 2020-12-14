Senato’dan geçince hatırlattı: Trump’tan yaptırımları da içeren tasarıya veto

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım kararı da içeren yeni savunma tasarını veto edeceğini bir kez daha vurguladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’dan S-4OO hava savunma sistemi alınması nedeniyle Türkiye’ye de yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA), geçen günlerde ABD Senatosu’nda kabul edilmişti.

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Daha önce tasarıyı veto edeceğini belirten Trump, Twitter paylaşımında bir kez daha tasarıyı hedef aldı.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Trump, yeni savunma tasarısının en büyük kazananının Çin olacak belirterek “Veto edeceğim” ifadesini kullandı.