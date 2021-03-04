Sefere çıkacak hızlı trenin tepesindeki tekiri indirmek 2.5 saat sürdü

Britanya’da hızlı tren vagonunun üstüne çıkan kedi, tren saatte 200 kilometre hızla sefer çıkmadan kısa süre önce farkedilerek kurtarıldı.

Fotoğraf: Network Rail

Londra’da Avanti West Coast’a ait trenin sefere çıkmasına yarım saat kala tepesinde bir tekir olduğu fark edildi.

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Manchester’a gidecek trendeki yolcular başka bir trene transfer edilerek kediyi vagonun tepesinden indirme çalışmalarına başlandı.

Trenin hızının yanında tepesindeki 25 bin voltluk enerji hattının tehlikesine de ‘aldırış etmeyen’ tekiri bulunduğu yerden indirmek 2.5 saat sürdü.

Sonunda vagona yanaştırılan bir çöp kovasını basamak gibi kullanarak inmeye ‘ikna olan’ kedi, görevlilerin anlatımıyla havalı bir şekilde yürüyerek yapması gereken önemli bir işi varmış gibi olay yerinden uzaklaştı.

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İstasyon müdürü Joe Hendry genelde içeri giren kuşlarla uğraştıklarını belirterek “İlk kez tren sörfü yapan kedi gördüm. Neyse ki merak bu kez kediyi öldürmedi. Dokuz canından birini kaybetmediği için mutluyuz” dedi.