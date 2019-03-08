Sayılarla dünya çapında kadınların durumu

ELÇİN POYRAZLAR

Dünya nüfusunun yarısını oluşturuyorlar. Barışçıl toplumlar, ekonomik kalkınma, verimlilik ve büyüme için vazgeçilmezler. İnsan hakları, bir ülkenin ve toplumun refahı ve gelişimi, çocuk haklarının korunması için hayati konumdalar.

Buna karşın dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar ve kızlar savaşlarda en büyük zarar gören, dünyanın en yoksul kesimlerini oluşturan, evde ya da dışarıda sistematik olarak şiddete maruz kalan, sağlık, eğitim, hukuk ve diğer sosyal hizmetlere ulaşmada zorlanan, ekonomik kaynaklara ve çalışma hayatına girmek için kat be kat çaba harcaması gereken kesim.

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Sadece yerel değil küresel bakmak adına, tarafsızlık adına, eşitlik adına, gezegenimizde ne kadar geri kaldığımızı anlamak adına Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında hazırladığı rapordan sayılarla dünyada kadının durumu:

1948 – BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul ediliş tarihi. Bildirge ‘Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka bir inanç, ulusal ya da sosyal köken, mülk, doğum ya da diğer statülerden bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge’de yer alan bütün hak ve özgürlüklerden yararlanabilir’ der.

2186 – Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 yılındaki raporuna göre dünyada cinsiyet eşitsizliğinin kapanacağının tahmin edildiği sene (Eğer olursa BM bildirgesinden tam 238 yıl sonra).

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740 milyon – Dünyada kayıtsız ekonomide çalışan sosyal koruma, kamu hizmetlerine ve altyapılara ulaşamayan kadın sayısı.

950 milyon – Reşit olmadan evlendirilen kız çocuklarının toplam sayısı. 18 yaş altı 700 milyon, 15 yaş altı 250 milyon (UNICEF 2014).

2.6 kat – Kadınların erkeklere kıyasla ücretsiz bakım ve ev işi yapma katsayısı.

3’te 1 –Hayatında en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaşayan kadın oranı.

Yüzde 60 – Dünyada okuma-yazma bilmeyen, temel eğitime ulaşamayan yoksul kesimde kadınların oranı.



60 –Dünyada kadınların milliyetini değiştirme ya da tutma haklarını vermeyen ülkelerin sayısı. Bu ülkelerde kadınların oy verme, mülk sahibi olma, eğitime erişim gibi vatandaşlık hakları yok.

Yüzde10 ila 30 –83 ülkede yapılan araştırmaya göre kadınlar erkeklere kıyasla yüzde 10 ila 30 daha az kazanıyor.

133 milyon– Sünnet edilen kız çocuklarının sayısı.

Yüzde 22– Dünyada kadınların parlamentolarda toplu temsil oranı.

29 –143 ülke arasında yasal olarak erkeklerin evin reisi kabul edildiği ülke sayısı. Bu ülkelerde kilit kararları erkekler alıyor ve kadınların resmi belgeleri alma, çalışma ya da banka hesabı açma gibi hakları bulunmuyor.

77- Dünyada eşcinsel ilişkileri cezalandıran ülke sayısı. Bu, şiddete, keyfi tutuklamalara ve ayrımcılığa yol açıyor.