Sayı 71’e yükseldi: El Bab’da iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralı

Suriye’nin El Bab kasabasında IŞİD saldırısı sonucunda iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Tadif yol kavşağı bölgesinde IŞİD tarafından yola daha önceden döşenmiş bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu keşif yapan iki askerin hayatını kaybettiği, üç askerin de yaralandığı bilgisi verildi.

Yıldırım: İntihar saldırısı

Başbakan Binali Yıldırım ise yol kontrolü yapan askerlere intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Yaralı askerlerin tedavisi devam ediyor.

Böylece ağustos ayında başından beri yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda şu zamana kadar hayatını kaybeden asker sayısı 71’e yükseldi.

El Bab üç aydır ‘hallolmak üzere’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak 27 Ekim 2016’da El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söylemişti.

Erdoğan 23 Aralık’ta El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu, 27 Aralık’ta ise ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Bundan tam bir ay sonra, 27 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD’in El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 8 Şubat’ta Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 10 Şubat’ta Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatının El Bab’ın alınmasından sonra biteceğini söylemişti.

Erdoğan 12 Şubat’ta ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’ Cumhurbaşkanı ayrıca bir kez daha El Bab’ın ‘hallolmak üzere’ olduğunu öne sürmüştü.

Erdoğan, Suriye’de güvenli bölge hedeflediklerini belirterek, buraya Türkmen ve Arapların yerleştirileceğini söylemişti.

16 Şubat’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da El Bab’ın tamamen kuşatıldığını, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söylemişti.

Son olarak AA ÖSO’nun El Bab’ı geçirdiğini duyurmuş, Işık da ‘El Bab’ın tamamına yakınının kontrol altına alındığını’ belirmişti.