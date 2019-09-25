Sayıştay raporuna göre ‘Saray‘ın günlük harcaması 4.5 milyon lirayı aştı. 2018’de ‘Saray’, ödeneğinin iki katını harcarken bütçesine yıl içinde 1 milyar 9 milyon lira ekleme yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Sayıştay’ın denetim raporunda 2018’de başlangıç ödeneği 845 milyon lira olan ‘Saray’, harcamalarını katlayarak kamu kaynaklarından yıl içinde 1 milyar 648 milyon 678 bin lira bütçe kullandı.

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Personeli için yılda 181 milyon, temsil ve tanıtma için 48 milyon, mutfak için 5.3 milyon, giyecek için 10 milyon, temizlik için de 3.8 milyon lira harcandı.

Personel gideri 106 milyondan 181 milyon TL’ye yükseldi

Sayıştay’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Cumhurbaşkanlığı Ödeneği’ kaleminden 12 ayda toplam 708 bin TL maaş aldı. 2017’de ayda devletten 53 bin 300 TL maaş alan Erdoğan, 2018’de maaşını 59 bine yükseltti.

Ek kurullar, danışma kurulları ve danışmanların danışmanlarıyla tartışılan ‘Saray’ın yıllık personel gideri de 106 milyon TL’den, 181 milyon TL’ye yükseldi.

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Memur giderlerinde ciddi bir artış olmazken, sözleşmeli personel gideri ikiye katlanarak 107 milyon TL olarak açıklandı.

705 milyon liralık ‘ayrıntısı açıklanmayan’ harcama

Sayıştay’ın ‘Faaliyet Sonuçları Tablosu’ na göre 2018’de 305 milyon TL gelir gösteren ve 943 milyon 646 bin 861 TL harcadığını belirten ‘Saray‘, 637 milyon 805 bin TL ekside göründü.

Raporlara göre, toplam harcaması 1.6 milyar TL olan Saray’ın geride kalan 705 milyonluk harcamasının ayrıntısı faaliyet raporlarında yer almadı.