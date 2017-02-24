Partiler dışındaki kuruluşların referandum faaliyetinde bulunması yasakmış!

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde siyasi partiler dışındaki kuruluşların çalışma yapmasının yasak olduğu bildirildi.

Birgün’den Rabia Yılmaz’ın haberine göre durum Birleşik Haziran Hareketi’nin (BHH) ‘Yeni bir başlangıç için Hayır’ başlıklı bildirinin dağıtımı için Samsun valiliğine başvurması üzerine ortaya çıktı.

Valilik, başvuruya verdiği yanıtta Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına atıfta bulundu: “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararının 1. ve 4. bendi gereği siyasi partiler dışında hiçbir sivil toplum kuruluşu, dernek vb. kurumların broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi türlü yayını dağıtmasının ve tanıtım yeri (standa) açmasının yasak olduğu belirtilmiştir.”

Vali Yardımcısı Hasan Öztürk imzasını taşıyan yazıda, sadece 10 partinin seçim propagandası yapabileceği kaydedildi: “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararında belirtilen siyasi partilerin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11.02.2017 tarihli kararında 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Anavatan Partisi, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- Büyük Birlik Partisi, 5- Cumhuriyet Halk Partisi, 6- Halkların Demokratik Partisi, 7- Hür Dava Partisi, 8- Milliyetçi Hareket Partisi, 9- Saadet Partisi, 10- Vatan Partisi olduğu belirtilmiştir.”