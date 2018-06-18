‘Sahaya inen’ Mehmet Ağar: Erdoğan’ı hep destekledim ama bu dönemki kadar değil

Oğlu AKP’den milletvekili adayı olan içişleri ve adalet eski bakanlarından Mehmet Ağar, “Her dönem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı” dedi.

Son dönemde Erdoğan’la ‘yakın bir ilişkide’ olan Ağar’ın oğlu Zülfü Tolga Ağar, memleketi Elazığ’dan 3’üncü sıra milletvekili adayı.

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Oğluna destek için kentteki gezilerine devam eden Ağar, bu kapsamda Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’la birlikte gerçekleşen ziyarette Ağar, Erdoğan’a daha önce de destek verdiğini hatırlattı.

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Ağar şöyle konuştu: “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu kadar fiilen içerisinde yer almamıştık. Ama bugün Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya olduğu için fiilen siyasete katılmayı bir mecburiyet, bir görev olarak kabul ettiğimi ifade etmiştim. Bugün de kanaatim pekişerek devam ediyor. Bu sadece oğlumun Elazığ’da aday olmasından kaynaklanan bir hususiyetin dışında mütalaa ediyorum. Gerek ekonomi, gerek askeri, gerek siyasi anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegâne iradenin Sayın Cumhurbaşkanında olduğunu görüyorum.”

PKK’nın bombalı saldırısı sonucu yıkılan Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu arsanın Erdoğan’ın talimatıyla ‘Millet Bahçesi’ olacağını ifade eden Ağar, kararın Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığını söyledi.