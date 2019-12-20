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Yaramazlara biraz batar!

Saadet’ten Kanal İstanbul için teklif: Neyse parası verelim vazgeçsinler

Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Kanal İstanbul’un bir ‘rant projesi’ olduğunu vurgulayarak iktidara çağrıda bulundu: “Hesaplasınlar, ne kadar kazanacaklarsa biz millet olarak onlara bunu verelim.”

GazeteDuvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, projenin ‘akıl işi olmadığını’ söyleyen Sevim, “Nüfus artacak, ekoloji değişecek. Kanal İstanbul yapılırsa 500 bin nüfus artacak deniliyor ama bence burayı 500 bin nüfusla bırakmazlar. Orada bir rant hesabı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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‘Başımıza bela etmesinler’

SP il başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ranttan dolayı vazgeçemiyorlarsa ben kendilerine bir teklif sunmak istiyorum. Hesaplasınlar, ne kadar kazanacaklarsa biz millet olarak onlara bunu verelim. Kanal İstanbul’u başımıza bela etmesinler. Bu kadar lüzumsuz bir şeye gerek var mı? İşsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde buna neden gerek duyuyorlar? Kanal İstanbul’un ülkeye büyük bir yük getireceğini düşünüyoruz.”

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