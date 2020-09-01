Saadet Partisi, ÖTV zammını tiye aldı: Devletinden.com; daha pahalısı yok

Saadet Partisi, ithal otomobillere ÖTV zammını mizahi bir dille eleştirdi.

Fotoğraflar: Twitter

Cumhurbaşkanı kararıyla motor silindir hacmi aralığı ve özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak düzenlemeye gidilmiş, motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100’den yüzde 130’a, diğerleri için de yüzde 110’dan yüzde 150’ye kadar yükseltilmişti.

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Saadet Partisi, bir videoyla devletinden.com isimli bir otombil satış sitesi kurguladı. “Araç sahibi mi olmak istiyorsunuz? İşte size fırsat! devletinden.com’dan yüksek ÖTV’li araçlar” sloganıyla başlayan videoda yeni zamlarla ithal araçların ulaştığı fiyatlar ve devletin 2002-2019 yıllarında topladığı araç vergileri konusunda bilgilendirme yapılıyor.

2.4 milyon izlenmeye ulaşan video viral olurken, paylaşıldığı tweet 70 bine yakın beğeni aldı.