Rusya’da ‘corona’ tespit edildi; Çin’e uçuşlar durduruluyor

Rusya’da ilk iki corona virüsü vakasının tespit edildi. Virus bulaşan kişiler tecrit edilmiş Çin vatandaşları.
Şu ana kadar 18 ülkede görülen virüs 213 kişinin ölümüne sebep oldu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Çin’e yapılan tüm doğrudan uçuşların bugün TSİ 23:00’dan itibaren durdurulacağını, ancak ulusal havayolu Aeroflot’ın hariç tutulacağını belirtti.
Rusya dün (30 Ocak) Çin ile kara sınırını kapatmıştı.
Türk Hava Yolları (THY) dahil birçok havayolu da Çin’e uçuşlarını askıya almıştı.