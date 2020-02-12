Rusya: Türkiye, Suriye’de anlaşmalara uymuyor

Kremlin, Türkiye’nin İdlib’deki militanları ‘etkisiz hale’ getirme yönünde Moskova ile yaptığı anlaşmaya riayet etmediğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

13 Türk askerinin İdlib’de Suriye ordusunun topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rus heyeti Ankara’ya gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Bugün (12 Şubat) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme yapmış ve iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı.

Reklam

Kremlin’in yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetindeki militanların hala Suriye ve Rus kuvvetlerine saldırmaya devam ettiği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın Türkiye’yle yaptığı anlaşmaya sadık olduğunu ancak Rusya’nın İdlib’deki saldırıları ‘kabul edilemez’ bulduğunu ve bunun Moskova ile Ankara arasındaki anlaşmanın ihlali olduğunu ifade etti.

Anlaşmada şu maddeler bulunuyor:

Reklam

1. İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak. Türkiye gözlem noktaları güçlendirilecek

2. Rusya Federasyonu, İdlib’de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

3. Silahsızlandırma bölgesi oluşturulacak ve bölge 15 – 20 km derinlikte olacak.

4. Silahsızlandırma bölgesinin sınırları sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

5. Tüm radikal terörist gruplar silahlasızlandırma bölgesinden 15 Ekim’e kadar çıkarılacak.

6. Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roketatarlar, toplar ve havanların da aralarında olduğu ağır silahlar 10 Ekim’de İdlib’deki silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.

7. Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. Denetimler insansız hava araçlarıyla havadan da yapılacak.

8. M4 – M5 otoyolu güvenliği yıl sonuna kadar sağlanacak ve trafiğe açılacak.

9. İdlib’de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemler alınacak. İran, Türkiye, Rusya ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

10. İki taraf her türlü tezahürde Suriye’deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi.