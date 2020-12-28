Rus turist otel odasında ölü bulundu

Tatil için Antalya’ya gelen Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Konyaaltı sahilindeki bir otelde birlikte tatil yaptığı erkek arkadaşı Pavel Khapaev’i (40) gece geç saatlerde hareketsiz bulan Oksana Komarova durumu otel yetkililerine bildirdi.

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112 Acil Servis ekipleri, Khapaev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Khapaev’in cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis merkezine götürülen Komarova ifadesinde, iki gün önce tatil için Türkiye’ye geldiklerini belirterek, “Alkol aldıktan sonra uyuduk. Erkek arkadaşım Pavel Khapaev’in nefes almadığını sabaha karşı 04:30 sıralarında uyandığımda fark ettim. Hemen yetkililere haber verdim” dedi.

Komarova işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.