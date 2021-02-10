RTÜK’ten Halk TV ve Habertürk’e para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Habertürk’e idari para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

RTÜK Üst Kurulu, bugünkü toplantısında, ‘Bahçeli’ye aşı yapan hemşire dövüldü’ şeklindeki mizahi habere gerçekmiş gibi yer verilen ‘Özlem Gürses ile 20. Saat’ isimli programa ilişkin raporu değerlendirdi.

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RTÜK, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan bir haberi doğruluğundan emin olmadan yayınladığı gerekçesiyle Halk TV’ye yasa gereği idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Halk TV’ye ayrıca ‘Kayda Geçsin’ programında sarf edilen “Türk polisi Türk öğrencisine aynı millettenmiş gibi davranmıyor, düşmanmış gibi davranıyor… Bu memlekette bu vatandaşlara böyle muamele yapılıyorsa o zaman şunun adını koymak gerekir: Türk Polis Teşkilatı bir siyasi partiye lüzumundan fazla sempati beslemekte… Bu hâliyle iktidar partisine muhalif davranan çocukların, gençlerin dolayısıyla lüzumundan fazla sert bir tepkiyle karşılaşıldığının farkındayım” ifadeler nedeniyle de ceza verildi.

Yasadaki ‘Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ hükmünün ihlali nedeniyle kanal hakkında idari para cezasına hükmedildi.

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‘Militan’ sözüne ceza

RTÜK, Habertürk’te yayınlanan ‘Enine Boyuna’ programında bir konuk tarafından sarf edilen “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan” şeklindeki sözlerin de kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu kanaatine vardı.

Yayının kamusal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığına hükmeden Üst Kurul, yayının yasada yer alan ‘Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ hükmünü ihlal etmesi nedeniyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi.