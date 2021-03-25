Robot dijital sanat üretti; insan 700 bin dolara satın aldı

İnsansı robot Sophia’nın yarattığı NFT formatındaki dijital sanat, açık artırmayla yaklaşık 700 bin dolara (5 milyon 570 bin) alıcı buldu.

Fotoğraf: Reuters

Dijital malların orijinalliğini ve mülkiyetini belirleyen bir tür dijital imza olan NFT’ler (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) son dönemde yeni bir yatırım çılgınlığna dönüştü.

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Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından tasarlanan insansı robot Sophia’nın renkli portreleriyle tanının İtalyan dijital sanatçı Andrea Bonaceto’nın elementlerini, sanat tarihi ve kendi fırça darbeleriyle bir araya getirdiği ‘eseri‘ 688,888 dolara satıldı.

‘Sophia Instantiation‘ isimli iş, Bonaceto’nun portesinin Sophia’nın dijital tablosuna dönüşümünü gösteren 12 saniyelik bir video.

Açık artırmanın galibi, bir ilk olma özeliği taşıyan videonun yanında Sophia’nın otoportresinin de sahibi oldu.