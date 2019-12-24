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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: İdlib’deki TSK gözlem noktası Suriye ve İranlı milisler tarafından kuşatıldı

Suriye’nin kuzeybatısında, silahlı muhalif gruplar ve adını değiştirerek Heyet Tahrir üş-Şam adını alan el-Kaide’nin Suriye kolu el-Nusra’nın kontrolünde bulunan İdlib bölgesinde Suriye hükümet güçleri, Rus savaş uçakları ve İranlı milisler desteğinde ilerliyor. Söz konusu askeri ilerleme sonucunda, binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru göç etmek zorunda kaldığı Maaret el-Numan kenti yakınlarındaki, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir gözlem noktasının, tamamen Suriye hükümet güçleri ve İran destekli milisler tarafından kuşatıldığı bildiriliyor.

İdlib’de ilerleyen Suriye hükümet güçleri. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Maaret el-Numan kentine doğru ilerleyen Suriye hükümet güçleri, Surman köyü yakınlarındaki TSK gözlem noktasını tamamen kuşattı. Kuzey yönünde Halep ve güney yönünde Şam’a ulaşan ve silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunan ana karayolu üzerinde bulunan gözlem noktasını kuşatan Suriye hükümet güçlerine İran destekli milislerin de yardım ettiği bildiriliyor.

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2017’de imzalanan ‘Astana protokolü’ne göre Türkiye’nin İdlib’de 12 askeri gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktalarına zaman zaman Suriye hükümet güçleri tarafından saldırılar da yapılıyor.

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