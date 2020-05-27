Renault, Nissan ve Mitsubishi ‘corona’ya karşı işbirliğini güçlendirdi

Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle büyük kar düşüşleri açıklayan Renault, Nissan ve Mitsubishi, işbirliklerini güçlendirmek için yeni bir stratejik ortaklık planı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, geçen hafta Renault’nun kısa zaman içinde yardım alamazsa batabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Nissan da Japonya’da mayıs ve haziran ayı için üretimini planladığı otomobil sayısını sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 43 düşürmüştü. Ayrıca Japon medyasında şirketin çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere 20 bin kişinin işine son vermeyi planladığınına dair haberler çıkmıştı.

Mitsubishi ise mart sonunda biten iş yılı itibariyle yıllık karının yüzde 89 düştüğünü duyurmuştu.

Sistematik iş bölümü

Renault, Nissan ve Mitsubishi’nin stratejik planına göre, üç araba üreticisinin ortaklıkları daha sistematik bir iş bölümüne dayanacak.

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Ortakların her biri belli bir coğrafyaya ve belli bir tip araca öncülük ederek performansı ve verimi arttırmayı amaçlıyor.