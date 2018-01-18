Rektör ‘Kız gibi hoca istemem’ dediği akademisyene ‘terör soruşturması’ da açtı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça’nın “Kız gibi davranan hoca istemiyorum” dediği mimarlık fakültesi öğretim Emre Özyetiş’e rektörlük tarafından ‘terör’ soruşturması başlatıldı.

Özyetiş, 26 Aralık’ta Ağırakça’nın kendisine makam odasında, “Sen kız mı olmak istiyorsun? Mardin’de olduğunun farkında değil misin? Okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemiyorum” dediğini anlatmıştı.

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Rektörlük iddiayı yalanlamış, akademisyen, beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürlüğünde görevlendirilmişti.

Öğrencilere izlettiği ‘Masumiyet’ ve ‘Kosmos’ filmleri ‘adaba uygun’ bulunmayan Özyetiş hakkında, disiplin soruşturması başlatılmıştı.

‘İkna odaları kuruldu’

Journo’dan Zeynep Yüncüler’in haberine göre rektörlük tarafından, Özyetiş hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘terör örgütlerini övme, devlet büyüklerini ve üniversite yönetimini tahkir etme’ iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldı.

Özyetiş, yeni soruşturmayla eş zamanlı olarak, mimarlık fakültesindeki görevine iade için aralarında imza toplayarak dekanlığa dilekçe sunan meslektaşlarının imzalarını geri çekmeleri yönünde okul yönetiminin ikna odaları kurduğunu öne sürdü. “Devam ettiğim doktora programının yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına sahip olduğum hakları kullanmam şifahen engelleniyor. BESYO’da görevlendirilmemin ardından çalışma arkadaşlarım yapılan görevlendirilmenin iptali ve mimarlık fakültesindeki görevime geri dönmem hususunda bir dilekçeyi rektörlükle paylaşmışlar. Bu dilekçede adı geçen çalışma arkadaşlarım yazılı veya şifahen teker teker dekanlık ile görüşmeye çağrılmışlar. Dekanlık ikna odaları kurmuş. Çalışma arkadaşlarımın şu an dilekçeyi veya imzalarını geri çekip çekmemeleri konusunda karar vermeleri beklenmekte.”

‘İddianame hazırlanmadı’

Suç duyurusuna istinaden halen bir iddianame hazırlanmadığını ve disiplin soruşturulması başlatılmadığını aktaran akademisyen şöyle devam etti: “Yetkiyi kötüye kullanmanın, keyfi olarak başlatılan soruşturmaların, ceza niteliğindeki uygulamaların, mobbingin ve cinsiyet kimliğim üzerinden kurulan nefret söyleminin, tehdidin cezasız kalmamasını istiyorum. Kadın veya kadın gibi olmamın, trans olmamın, veya rektör ve rektörün dikkate aldığı çevrelerin sahip olduğu ideolojik düşünceden farklı düşünmemin, yaşamamın suç teşkil etmediğini biliyorum.”