Rapor: İlaç devleri sıradaki pandemiye hazır değil

Bağımsız bir rapor, dünyanın en büyük ilaç firmalarının, Covid-19 salgınında artan talebi karşılayabilme kapasitelerinin artmasına rağmen, ‘bir sonraki salgına çok az hazır olduklarını’ belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation’ın iki yıllık raporuna göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından on tanesi ilaç firmaları tarafından karşılanmıyor.

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The Guardian’ın aktardığına göre, raporda, yeni corona virüslerin, ‘acil bir küresel sağlık durumuna neden olma ihtimalinin yüksek olduğu konusunda’ yıllardır yapılan uyarılara rağmen, ilaç endüstrisinin ve genel olarak toplumun Covid-19 salgınına hazırlıksız yakalandığı belirtiliyor.

Vakfın yönetici direktörü Jayasree K. Iyer, ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve ölüm oranının yüzde 75’e kadar çıktığı tespit edilen Nipah virüsünün yol açacağı bir salgının, ‘bir sonraki pandemi olabileceğinin’ altını çizdi.

Iyer, “Nipah virüsü, büyük endişe yaratan başka bir bulaşıcı hastalık. Nipah her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir” dedi.

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Nipah, ciddi solunum problemlerine, beyin iltihabına neden olabilir ve salgının nerede çıktığına bağlı olarak yüzde 40 ila yüzde 75 ölüm oranına sahip bir virüstür.

Antimikrobiyal direnç

Raporda, antimikrobiyal direncin – kısmen düşük gelirli ülkelerde antibiyotik eksikliği nedeniyle ilaca dirençli süper böceklerin ortaya çıkması – de ciddi riskler oluşturduğu kaydediliyor.

Iyer, antimikrobiyal direnç ile ilgili şunları söyledi: “Hala işe yarayan antibiyotiklerimiz var ancak yerine yenilerini geliştirmek zaman azalıyor. Önceleri ortadan kaldırılabileceğini düşündüğümüz tüberküloz, çoklu ilaca dirençli mutasyonlar nedeniyle bazı topluluklarda yaygınlaşmaya başladı.”

Jayasree K. Iyer, ilaca dirençli patojenlerin (hastalığa neden olan organizmalar) küresel olarak yaygın olduğu bir antimikrobiyal salgınının -ilaç endüstrisi ikame antibiyotikler geliştirmeyi ciddi bir şekilde taahhüt etmedikçe- kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Vakfın raporu, 20 büyük ilaç şirketini ve ilaçlarının düşük ve orta gelirli ülkelerde 82 hastalık için kullanılabilirliğini izliyor.

Rapora göre, şirketlerin yeni ilaçlar geliştirme çabaları, HIV, tüberküloz, sıtma, Covid-19 ve kanserler dahil olmak üzere bir avuç hastalık üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor.