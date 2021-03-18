Putin kendisine ‘katil’ diyen Biden’a ‘sağlık’ diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisini ‘katil’ olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden’a yanıt verdi: “Sağlık diliyorum.”

Pennsylvania eyaletine ziyareti sırasında ABC News’a konuşan ABD başkanı, Putin’in ‘katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini’ söylemişti.

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Sputnik’in haberine göre bu sözlerin hatırlatılması üzerine Biden’a sağlık dileyen Putin, bu dileğinde ciddi olduğunu vurguladı: “Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim” dedi.

Rus lider, “İroni ya da şaka yapmıyorum” diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Putin şöyle devam etti: “Çocukluğumda, tartıştığımızda şunu söylediğimizi hatırlıyorum: Kişi kendinden bilir işi. Bu bir tesadüf ya da sadece çocukların şakası veya sözleri de değil.Diğer insanlarda kendi özelliklerimizi görürüz ve onların gerçekte bizim gibi olduklarını düşünürüz. Sonuç olarak bir kişinin davranışlarını inceler ve değerlendirmeler yaparız.”

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Yerli Amerikan halkı ve BLM vurgusu

AA’nın haberine göre ABD’de Rusya’yla barış içerisinde yaşamak isteyenlerin de olduğunu vurgulayan Rus lider şöyle devam etti: “Bunu biliyoruz ve onlara değer veriyoruz. İktidardaki müesses nizama gelirsek, ABD’deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla ilintili koşullarda oluşmuştur.”

Putin, Amerikan yönetiminin bu tür eylemlerinin bugüne kadar devam ettiğini anlatarak, “Bunlar olmasaydı ‘Black Lives Matter’ hareketi çıkmazdı. Afrika kökenli Amerikalılar hala adaletsizlik ve yok edilmeyle karşı karşıya. Amerika tarihinde çok zor, uzun ve acımasız kölelik dönemi yaşandı” diye konuştu.

‘Biz de kendi çıkarlarımızın olduğu noktalarda ilişkimizi yürütmesini biliriz‘

Dünyada atom bombası kullanan tek ülkenin ABD olduğunu hatırlatan Rus lider, “ABD, İkinci Dünya Savaşı sonunda, hiçbir askeri gerekçesi olmadan, Japonya’ya atom bombası atarak sivilleri yok etmiştir” dedi.

ABD yönetiminin Rusya’yla tümüyle kendi çıkarları olduğu noktalarda ilişki kurmak istediğini belirten Putin, şunları kaydetti: “Biz de kendi çıkarlarımızın olduğu noktalarda ilişkimizi yürütmesini biliriz. Bizler farklı insanlarız, bizim farklı genetik ve kültürel kodlarımız var. Kendi çıkarlarımızın olduğu alanlarda, ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. Onların bununla yüzleşmeleri gerekecek. ABD dahil bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”