PUİS benzin zammını duyurmama kararı aldı: Küfür yiyoruz

Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) internet sitesinden çok sayıda tepki aldıkları gerekçesiyle bundan böyle akaryakıt zamlarını açıklamama kararı aldı. Buna göre vatandaşlar zamları istasyonda öğrenecek.

Akaryakıta son dönemde hükümetin vergi politikası, dolar kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak sürekli zam geliyordu. Hükümet zamları resmi olarak açıklamamayı tercih ederken vatandaşla pompa başında muhatap olan benzin istasyonu sahiplerinin oluşturduğu PUİS düzenli olarak fiyatlarla ilgili duyuru yapıyordu.

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Sözcü’den Derin Gökçe’ye açıklama yapan PÜİS yetkilileri “Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık” dedi.