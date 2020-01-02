PTT’yi soyan hırsızı sosyal medyadaki fotoğrafı yakalattı

Karaman’da mobil PTT şubesini soyan hırsız, sosyal medyada paylaştığı fotoğraftan tespit edilerek yakalandı.
Ermenek ilçesinde bulunan mobil şube, tanınmamak için üzerine çuval geçiren bir kişi tarafından 29 Aralık 2019’da saat 02:00 sıralarında soyulmuştu. Şubeye gişe bölümünden giren, kasayı açmayı başaramayan hırsız, 150 liralık madeni parayı alarak kayıplara karışmıştı.
Hırsızı yakalamak için çalışmalara başlayan jandarma, hırsızın bölgede oturduğunu düşünerek şüphelendiği kişilerin sosyal medya hesaplarını inceledi. Jandarma, şubeye giren hırsızın ayakkabısı ile 25 yaşındaki İsmail K.’nın paylaştığı fotoğrafındaki ayakkabının aynı olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, suçunu itiraf ederken, aynı gün bölgedeki bir marketten de madeni para çaldığını söyledi.
Evdeki aramada, ayakkabı, çuval, kilitleri açtığı kazma ve şemsiye bulundu.
İsmail K., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.