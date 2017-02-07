‘Proje okul’la veda etmişti: Cağaloğlu Anadolu’nun ‘efsanevi’ öğretmeni Mustafa Turgut hayatını kaybetti

‘Proje okul’ ilan edildikten sonra 19 yıldır görev yaptığı okuldan ayrılan okulun ‘efsanevi’ edebiyat öğretmeni Mustafa Turgut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta maden işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Turgut, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuydu. Öğretmenliğe 1987 yılında Tunceli İmam Hatip Lisesi’nde başlayan Turgut, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 19 yıl boyunca edebiyat öğretmenliği yapmıştı.

Bakanlık tarafından ‘proje okul’ kapsamına alınan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde ‘norm fazlası’ ilan edilerek ‘sürgün edilen’ 23 öğretmenden biri olan Turgut, ‘proje okul’ uygulamasına verdiği mücadeleyle kamuoyunda tanınmıştı.

Turgut aynı zamanda Eğitim-Sen ve ÖDP üyesiydi.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, geçen haziran ayında bir bildiri yayınlayarak, ‘proje okul’ olarak seçilmelerinin ardından atanan yeni müdürle birlikte okulun gelenekselleşen festivallerinin gerekçesiz bitirildiğini, öğrencilerin fişlendiğini ve okulda ‘irticai faaliyetler’in başladığını kaydetmişti.

Okul öğrencileri, öğretmenlerine böyle veda etmişti:

O dönemde Sözcü’ye konuşan Turgut, öğrencileriyle ilişkisini bir anısıyla paylaşmıştı: “Yedi sekiz yıl önce iki ders üst üste işleyecektik. Bir öğrencim ‘Hocam bizi erken bırakın’ dedi. ‘Tamam ama beni sayı oyununda yenerseniz’ dedim. Okulun ‘Akıl Oyunları’ takımında Okan var. ‘Okan sizi yener, biz de gideriz’ dediler. Bütün sınıf Okan’ın arkasında, Okan beni yenmeye çalışıyor. Tabii yenemedi ama ama ben yine de gönderdim. Okuldaki otoriter havayı kaldırmıştık. Mesela öğlen arasında 20-30 kişi topluca Eminönü’ne pide yemeye gidiyorduk. Ya da ‘Haydi kuru fasülyeciye’ diyorduk, Süleymaniye’ye iniyorduk.”