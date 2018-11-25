Profesörün ‘ayı tehdidi’ne önerisi: Devlet avlatsın

Doğu Karadeniz’deki dört kentte ayı nüfusunun arttığı, yerleşim yerlerindeki halka da zarar vermeye başladıkları öne sürüldü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ayıların devlet tarafından avlatılmasını önerdi.

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Sayıları arttı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da yaptıkları çalışmalarda, ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde yaklaşık yüzde 10’luk artış tespit etti.

DHA’nın haberinde ayıların bölge halkına son zamanlarda tehdit olmaya başladığı belirtildi. Ayıların halkın yaşadığı yerlere giderek büyükbaş ve küçükbaşlar ile tarım ürünlerine zarar verdiği, yaşam alanı için de tehlike oluşturduğu ifade edildi.

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Tahtalı önlem

Havanın soğumasıyla yaylalardan köylere göç edenler, yayla evlerinin kapılarına tahta çakarak ayılara karşı önlem almaya çalışıyor.

Ayıların Gümüşhane’de bir çobana saldırdığı, Trabzon’da büyükbaş hayvanları öldürdüğü, Rize’de de kovanlara zarar verdiği kaydedildi.

‘Ayılar avlatılsın’

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ayılara karşı önlem alınmasını isterken ‘insan yiyen ayılar’ diye bir nesil geldiğini söyledi.

Profesör, “Ayı, bütün bulunduğu ülkelerde avlanan bir hayvandır. Fakat ülkemizde insanları yese dahi kamuoyunda ‘Vurulsun ya da vurulmasın’ diye çok ciddi tartışmalar var” dedi ve ayıların avlatılması gerektiğini dile getirdi.

‘Ölümlerde ilk sıradayız’

Ayı saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, ayıların Türkiye’de dokunulmazlık kazandığını kaydeden Prof. Dr. Başkaya, şöyle devam etti: “Ayıların devlet eliyle avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye’de dokunulmazlık kazandı. Artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatıyla baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya.”