Profesör Ceyhan: Yüzerken de mesafeyi korumak lazım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere denizi tercih etmelerini tavisye etti ve yüzerken de sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini vurguladı.

Marmaris (Fotoğraf: DHA)

DHA’ya konşan Ceyhan, tatile gitmeyi planlayanların rahatlıkla suya girebileceklerini belirterek şunları söyledi: “Yüzerken de yine mesafeyi korumak lazım. Orada en çok korkulan şey yine, solunum yolunda bir virüs taşıyan kişinin ağzından, burnundan çıkan damlacıklarla bulaşmış herhangi bir yere değdirip ağza buruna götürme şeklindeki bulaşma. Sosyal mesafeye dikkat edecekler. İnsanlar, suya girmedikleri zaman maske takacaklar. Temizliğe çok dikkat edecekler. Otelde herhangi bir yere ellediklerinde ellerini temizlemeden ağızlarına, burunlarına götürmeyecekler. Yoksa gıdadan, sudan bulaş gibi bir olay pek söz konusu değil. Tuzlu suda virüsün daha az yaşadığı gibi bir şey gösterilmedi. Zaten mantıken de pek söz konusu değil. Dolayısıyla deniz suyunun virüsü öldürücü etkisi yok. Ancak her zaman, havuza kıyaslarsanız deniz daha temizdir. Onu tercih etmekte yarar var.”

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Yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısının yetersiz olduğunun altını çizen Ceyhan, “Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı” dedi.

Kreşler için uyarı

Ceyhan’ın 15 Haziran’da yeniden açılacak kreşlere çocuklarını yollayacak ailelere için de uyarıları vardı. Her kaldırılan tedbirin bir risk oluşturduğunu, kreşlerin de yüksek risk taşıyan yerlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ceyhan şöyle devam etti:

“Çocukların mesafeye uyması ve maske takması son derece zor. Kreşlerin açılma nedeni çalışan anne ve babaların işe gidebilmesini sağlamak. Zorunluysa gidilecek tabii ki. Giderken de mutlaka kendilerine gönderilen rehberlere göre tedbirlerini alacaklar. Çocukların mesafeye olabildiğince dikkat etmesi, sınıflarda eskisi kadar çok çocuk bulundurulmaması, havalandırmaların daha fazla olması ve çocukların ellerinin değdiği yerlerin sık sık dezenfektanlarla temizlenmesi ve mümkün olduğu kadar el temizliğinin öğretilmesi yararlı olur.”