Polisin baskın yaptığı market sahibi: Müşteriler zorla içeri girdi

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin açık olduğu yönünde ihbar alan polis zabıtayla baskın düzenledi. Market sahibi, müşterilerin içeri zorla girdiğini iddia etti.

Fotoğraf: DHA

İsmetpaşa Mahallesi’ndeki marketin sahibi, polisleri görünce kepenkleri kapattı ancak uyarı üzerine açtı. Polis, içerideki yedi müşteriyi tek tek dışarı çıkarırken marketin sahibi Raif Baran, sokağa çıkma yasağına rağmen neden iş yerini açtığına ilişkin soruya,“Biz açmadık marketi, temizlik yapıyorduk. Müşteriler zorla içeri girdi” yanıtını verdi.

Reklam

Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, birkaç şey almak için içeri girdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan yedi kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildi.