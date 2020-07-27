Polis ve ünlüler çalınan oyuncak ayıyı arıyor: Özelliği, sahibinin ölen annesinin ses kaydını içermesi

Sahibi, polis ve ünlüler, Kanada’nın Vancouver kentinde çalınan bir oyuncak ayının bulunması için harekete geçti. Nedeni, sahibinin geçen yıl hayatını kaybeden annesinin ses kaydını içermesi.

Fotoğraflar: CNN International

Geçen cuma günü, yaşadıkları evden başka bir yere taşınan 28 yaşındaki Mara Soriano ve nişanlısının eşyaları taşımak için kiraladıkları kamyonun önüne yığdıkları bazı eşyaları çalındı.

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Oyuncak ayının içinde olduğu çantanın da çalındığını anlatan Soriano şunları söyledi: “Pasaport, iPad, oyun konsolu gibi eşyalar da çalındı ama benim için en önemlisi oyuncak ayım. 29 Haziran 2019’da annemi kanser nedeniyle kaybettim. Annem, beni sevdiğini, her zaman yanımda olacağını ve benimle gurur duyduğunu söylediği mesaj kaydının bulunduğu oyuncak ayıyı hediye etmişti ölmeden. Onu özlediğimde ayıya sarılıp mesajı dinliyordum. Yani benim için çok değerli. Bulunması için ne gerekiyorsa yaparım.”

Oyuncak ayının, 53 yaşında hayatını kaybeden annesi Marilyn Soriano’nunkine benzer gözlükleri olduğunu ve geçmişinden kalan önemli bir hatıra olduğunu vurgulayan Soriano bulunması için sosyal medyada paylaşım yaptı.

Kırmızı ve beyaz bir elbisesi, beyaz ceketi olduğunu yazan Soriano’nu mesajı ses getirdi. Önce CBS sonra CNN International’da haber konusu oldu. Çok sayıda kişi destek mesajı attı ve bulunması için paylaşımı kendi hesaplarından retweet etti.

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Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds onunla da kalmayıp oyuncak ayıyı getirene 5 bin dolar ödül vermeyi taahhüt etti. Reynolds, getirene hiçbir soru sormayacağının da altını çizdi. Kanadalı oyuncu Dan Levy ve ABD’li oyuncu Zach Braff da mesaj paylaştı.

Oyuncak ayıyla ilgili bilgi paylaşmak isteyenlerin iletişim kurması için özel bir e-posta hesabı açan Soriano kent sokaklarına, elektrik direklerine ‘kayıp ilanı’ astı.

Vancouver Polisi de onun sesine kulak verdi. Polis teşkilatı, Twitter hesabından, “Bu oyuncak ayıyı görenler 604-717-3321’i arasın” mesajını paylaştı.