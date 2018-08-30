Partizan’ı 3-0’la geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonuyla SIM kartının içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede, Brunson’a ait bazı dijitaller ‘misyonerlik adı altında illegal faaliyet’ olarak nitelendirildi.