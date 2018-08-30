Partizan’ı 3-0’la geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı

Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Sırbistan temsilcisi Partizan’ı İstanbul’da 3-0’la geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kaldı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Vodafone Park’ta Partizan’la karşılaştı.
Portekizli savunma oyuncusu Pepe’nin dakikada 37’nci dakikada gelen kafa golüyle öne geçen Beşiktaş, maçın genelinde rahat bir oyun ortaya koydu.
25’nci dakikada sakatlanan Necip Uysal’ın yerine oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 45’nci dakikada skoru 2-0’a getirdi.
69’uncu dakikada Ricardo Quaresma’nın ortasına kafayla yükselen Pepe, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Beşiktaş, önceki turlarda B36 Torshavn ve LASK Linz’i saf dışı bırakmıştı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un yer alacağı UEFA Avrupa Ligi’nde grup kura çekimi yarın saat 14.00’te.