Diken

Yaramazlara biraz batar!

Partizan’ı 3-0’la geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı

Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Sırbistan temsilcisi Partizan’ı İstanbul’da 3-0’la geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kaldı.

Hafta sonu oynanan lig maçında ıslıklı protestoya maruz kalan Özyakup’un gol sevinci (Fotoğraf: Habertürk)

Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Vodafone Park’ta Partizan’la karşılaştı.

Reklam

Portekizli savunma oyuncusu Pepe’nin dakikada 37’nci dakikada gelen kafa golüyle öne geçen Beşiktaş, maçın genelinde rahat bir oyun ortaya koydu.

25’nci dakikada sakatlanan Necip Uysal’ın yerine oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 45’nci dakikada skoru 2-0’a getirdi.

Reklam

69’uncu dakikada Ricardo Quaresma’nın ortasına kafayla yükselen Pepe, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Beşiktaş, önceki turlarda B36 Torshavn ve LASK Linz’i saf dışı bırakmıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un yer alacağı UEFA Avrupa Ligi’nde grup kura çekimi yarın saat 14.00’te.

SON HABERLER

Brunson iddianamesinden: Misyonerlik var, telefonundan maklube videosu çıktı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonuyla SIM kartının içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede, Brunson’a ait bazı dijitaller ‘misyonerlik adı altında illegal faaliyet’ olarak nitelendirildi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...