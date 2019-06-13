Pamir Dağları’nda 2500 yıllık esrar kalıntısı

Asya’da Pamir Dağları’na yakın bir mezarlıkta yapılan fitokimyasal ve arkeolojik çalışmada, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce ritüel olarak kannabis (esrar) içildiği kanıtlandı.

Fotoğraf: Xinhua

Bir grup araştırmacı 12 Haziran’da yayımlanan arkeoloji makalesinde, kenevirin Asya’nın doğusunda yetiştirilen en eski bitkilerden biri olduğunu ve kenevir içiminin bilinenden çok daha önceye dayandığını ortaya çıkardı. Kenevir bundan tam 2 bin 500 yıl önce yüksek tahıl ve lif içeriğinden faydalanmanın yanında tıbbi ve dini amaçlarla da yetiştiriliyordu. Yapılan araştırmalar ayrıca esrarın eğlence amaçlı da kullanıldığını gösterdi.

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Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü görevlisi Robert Spengler yaptığı açıklamada, ”Bu çalışma hem bitkide kimyasal üretimi hem de bitkinin yakılarak uyuşturucu olarak kullanıldığını kesin olarak kanıtlıyor” dedi.