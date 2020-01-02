Öz kızına ve komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, öz kızı G.A. ve komşusunun kızı H.A.’ya birden çok kez cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Talip A. 25 yıl hapse mahkum edildi. G.A., karar duruşmasında, babasına iftira attığını söyleyerek, “Kesinlikle cinsel istismar eylemi meydana gelmemiştir. Tüm olaylar benim kurduğum bir oyundan ibarettir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

G.A. ve H.A. ile Antalya Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) tarafından geniş kapsamlı yapılan görüşme ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından başsavcılıkça hazırlanan iddianame, Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Talip A., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi G.A., tarafların avukatları ve yakınları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın öz kızı G.A. ve diğer şikayetçi H.A.’ya yönelik cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

‘Tüm olaylar benim kurduğum oyundan ibaret’

Şikayetçi G.A. ise savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadığını söyleyerek şöyle konuştu: “Babama yönelik böyle iftirada bulunduğum için çok pişmanım. Olayların bu noktaya gelebileceğini düşünmüyordum. Kesinlikle cinsel istismar eylemi meydana gelmemiştir. Dosyadaki tüm olaylar benim kurduğum oyundan ibarettir. Şimdiki beyanlarıma itibar edilmesini isterim.”

Şikayetçi H.A.’nın avukatı Ömer Avcı ise sanığın, savcının esas hakkındaki görüşü doğrultusunda en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

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‘Kızımı dövdüğüm için bana iftirada bulundu’

Sanık Talip A. da savcının esas hakkındaki görüşü ile hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, “Kızımı dövdüğüm için bana iftirada bulunmuştur. H.A.’ya yönelik cinsel eylemde bulunmadım. Bana iftira atılmaktadır. Yuvamın dağıtılmamasını talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

Avukatları ise Talip A.’nın beraatini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Talip A.’ya ‘öz kızı G.A.’ya birden fazla kez cinsel istismarda bulunmak‘tan 15 yıl, ‘komşusunun kızı H.A.’ya birden fazla cinsel istismarda bulunmak‘tan 10 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verdi.