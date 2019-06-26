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Yaramazlara biraz batar!

Oxford Economics: 2030’a kadar 20 milyon işçinin yerine robotlar geçecek

Analiz ve tahmin için bünyesinde 250 ekonomisti barındıran Oxford Economics, 2030 yılına kadar dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarda çalışan 20 milyon işçinin yerini robotların alacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Açıklamaya göre fabrikalarda işlerini kaybedenlerin yönelebilecekleri servis sektörünün otomasyon nedeniyle ‘sıkışmış’ durumda olduğuna dikkat çeken analistler, oluşabilecek işsizlik ve gelir eşitsizliği konusunda uyarıda bulundu.

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Sanayi için üretilen her yeni robotun 1.6 kişilik fabrika istihdamını ortadan kaldırdığını belirten analistler şu değerlendirmeyi yaptı: “En çok etkilenen grup vasıfları en düşük işçi grubu olacak. Ağırlıklı olarak bu işçi grubunun yaşadığı, ekonomisi daha zayıf bölgelerde işsizlik oranını zaten yüksek. Robotların sanayide kullanılması nedeniyle durum daha da vahim hale gelebilir.”

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