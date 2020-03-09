Osman Kavala ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işin başından beri kendisini tarih nezdinde Türkiye’ye imza atacak bir büyük lider olarak düşündüğünü belirterek “Belki kendisini ikinci bir Atatürk gibi hayal ediyor” dedi.