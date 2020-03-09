Osman Kavala ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ‘siyasal veya askeri casusluk‘ suçundan tutuklandı.
Gezi Parkı davasında beraat etmesinin ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan iş insanı Osman Kavala, 19 Şubat’ta ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Osman Kavala’nın hakkında yeni bir soruşturma açıldığı öğrenildi.
Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan Kavala hakkında Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce ifadesi alındıktan sonra tutuklama kararı verildi.