Orhan Bursalı: Acaba sadece İran mı mesajı aldı?

Yani İran’ın sinir uçlarına dokunacak mısralar seçilmiş, bu mısraların Ermenistan ile ilgisi bulunmuyor! Saray sözcülerinin açıklamaları sadece iki ülke arasındaki gerilimi “tamirat” amacını taşıyor. Ama İran şüphesiz mesajını almıştır.

Acaba sadece İran mı mesajı aldı?

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Mesela ABD’de başkanlık koltuğuna oturmasına bir ay kadar kala, Başkan Biden’a ve Pentagon’a da yönelik bir mesaj içeriyor olabilir mi? Amerikalılar şüphesiz ki şiir ile iki ülke arasında yaratılan gerilimi ve bunun kendileri için ne anlam içerdiğine ilişkin mesajı almış olabilirler. Kimse aptal değil.

Saray’dan belki doğrudan değil, ama içinden çevresinden ve medyadaki sözcülerinden İran’a karşı, yeri geldiğinde açıklamalar kötülemeler sık olur.

Orhan Bursalı’nın yazısı