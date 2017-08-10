Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa finalinde çıkan olaylar nedeniyle Konyaspor’a beş, Beşiktaş’a ise bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına hükmetti.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden kelebek tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalkışması gerilimi iyice yükseltmişti.

Kupa finalinde yaşananlar, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı harekete geçirmiş, çifte soruşturma başlatılmıştı.

Konyaspor’a beş, Beşiktaş’a bir maç

PFDK, Konyaspor’u taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle beş maç seyircisiz oynama ve 250 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 100 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kurul, Beşiktaş’ın da yine saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Orman’a 45 gün hak mahrumiyeti

Karşılaşmadan bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’a ceza verilirse dünyayı ayağa kaldırırım” diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verildi.