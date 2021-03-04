Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden öğrenci, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti

Adana’da beşinci sınıf öğrencisi P.T (12), öğretmenlerini ve arkadaşlarını görmek için gittiği mezun olduğu ilkokulda, yıkılan bahçe duvarının altında kalıp hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki Yeşilyuva İlkokulu’nda arkadaşlarıyla oyun oynayan P.T.’nin üzerine bahçe duvarı devrildi. P.T, duvarın altında kaldı.

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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile, okul yetkililerinden şikayetçi olurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Olayda ihmal var’

12 yaşındaki çocuğun babası Cuma T. şunları söyledi: “Olayda ihmal var. O duvar 50-60 senelik bir duvar. Zaten uzun zamandır yan yatmış. Şikayette bulundum. Sonuna kadar arkasından gideceğim. Çocuğum okulun açıldığını duyar duymaz sevinçle gitti ama ölüsü geldi.”