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Yaramazlara biraz batar!

Öğretmen fedakarlığı: ‘Corona’ tedavisi gören babasına refakatçilik yaparken ders anlatıyor

Diyarbakır’da yaşayan 35 yaşındaki öğretmen Mehmet Aydın, bir yandan Covid-19 tedavisi gören babasına refakatçilik yaparken diğer yandan tabletiyle öğrencilere ders veriyor.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet Fen Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapan Aydın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan 60 yaşındaki babası Mehmet Ali Aydın’a refakatçilik yapıyor.

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Öğretmen, hastanenin bahçesinde babasının yemek, giyim ve benzeri ihtiyaçları için beklemeyi sürdürürken, uzaktan eğitimle de öğrencilerine ulaşıyor.

Aydın, babası hastaneye yatırıldığından beri öğrencilerini ihmal etmemeye çalıştığını belirterek hem okul idaresine hem de öğrencilerine ‘duygu sömürüsü yapmadığını’, derslerine olabildiğince devam ettiğini ifade etti.

Telefonunun internetini tablete bağlayarak ders anlattığını aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerim de, ‘Hocam hiç belli olmuyor dışarıda olduğunuz’ diyor. Babam, canımız, hayatımızın bir parçasıdır ama baba neyse öğrencilerimiz de bizim için öyledir. Onlar da bizim geleceğimiz, ileride yetiştireceğimiz çınarlarımızdır. Ben mümkün oldukça sevgiyle yaklaştım. Onların toplumumuz için faydalı bir birey olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz.”

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