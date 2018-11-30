Öğrencinin ‘etek altı fotoğrafı’nı çekmekle suçlanan memur göreve döndü

Kocaeli Üniversitesi’nde bir öğrencinin etek altı görüntüsünü çektiği iddia eden memur, Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

İddiaya göre olay şöyle gelişti: 52 yaşındaki memur A.O., 7 Temmuz’da Umuttepe Kampüsü’ndeki markette raflara bakan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi S.H.’ye arkadan yaklaştı.

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Memur, eğilerek kadının etek altı fotoğrafını çekti. Bu sırada telefondan çıkan sesi S.H.’nin arkadaşı duydu.

S.H. ve arkadaşı polise gidip şikayetçi olunca memur gözaltına alındı.

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Adliyeye sevk edilen A.O., daha sonrasında serbest bırakıldı ve üniversitedeki görevine devam etti.

Üniversite öğrencisi S.H., A.O.’nun halen görevde olmasına tepki göstererek yaşananları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) anlattı ve şikayetçi oldu.