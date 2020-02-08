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Yaramazlara biraz batar!

Ocak ayında en az 112 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, ocak ayında en az 112 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSİG’in açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin 94’ü işçi ve memur, 18’i de çiftçi ve esnaftı. Ölenlerin 12’si kadın, 100’ü erkekti.

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Ocak ayında biri 14 yaşaltı olmak üzere üç çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve gıda işkollarında görüldü.

Geçen ay yedi göçmen hayatını kaybederken, bunların üçü Suriyeli ikisi Afganistan, biri Gürcistan, biri de Türkmenistan vatandaşıydı.

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