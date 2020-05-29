Nisanda ihracat yüzde 41, ithalat yüzde 25 azaldı; açık yüzde 67 arttı

İhracat nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak hesaplandı.

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Açık yüzde 102.3 arttı

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 67 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 nisan ayında yüzde 84.9 iken, bu nisan ayında yüzde 66.3’e geriledi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 102.3 artarak, 8 milyar 671 milyon dolardan 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-nisan döneminde yüzde 87.4 iken, bu yılının aynı döneminde yüzde 74.7’ye geriledi.

İhracatta en fazla pay Almanya

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.1’ini oluşturdu.

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Ocak-nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yine yüzde 31.1’ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırada Çin

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40.8’ini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.3’ünü oluşturdu.