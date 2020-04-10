New York’ta, kimsesizlerin defnedildiği Hart Adası’nda toplu mezar kazılıyor

ABD’nin salgın nedeniyle en ağır darbeyi alan kenti New York’ta, toplu mezar kazılmaya başladı. 150 yılı aşkın süredir kimsesi olmayanların ve cenaze masraflarını karşılayamayacak durumdakilerin mezar yeri olarak kullanılan Hart Adası’ndaki toplu mezarda yapılan defin işlemleri ‘drone’la görüntülendi.

Fotoğraf: Reuters

Kentin sınırları içinde yer aldığı New York eyaletinde göre 7 bin 67 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 161 bini aşkın yakın vaka var. Bu da eyaletteki vaka sayısının ülke bazında bakıldığında tüm ülkelerden yüksek olduğu anlamına geliyor. İspanya’da toplam vaka sayısı, 153 bin, İtalya’da ise 143 bin.

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Toplu mezara defnedilenlerin çoğunun Covid-19’a yenik düştüğü belirtilirken, Hart Adası’nda defnedilme kriterlerine uygun olup olmadıkları netleşmedi. Ancak, yetkililer, Hart Adası’nda salgın öncesinde haftada bir gün mezar kazılırken beş gün çalışma yapıldığını söyledi.

Normalde mahkumların yaptığı mezar kazma işini, ‘iş yükünün’ artması nedeniyle ihaleye giren şirketlerin üstlendiği belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, hafta başında, ölümler her geçen gün arttığı için salgın bitene kadar ‘geçici definler’ yapılabileceğini ima etmiş, “Tabii, Hart Adası’nı geçmişten beri kullandığımız bir gerçek” ifadelerini kullanmıştı.