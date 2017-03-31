Nevruz’da vurulan Kurkut’la ilgili soruşturmada bir polisin tutuklanma talebine ret

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında vurulan Kemal Kurkut’a ilişkin soruşturmada savcı, mahkemece serbest bırakılan polise tutuklama istedi. Savcılığın yaptığı talep kabul edilmedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli iki polisten biri savcılık tarafından, diğeri de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dihaber’in aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığı, ‘olası kastla adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklamaya sevk ettiği polisin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanmasını istedi.

Savcılık dosyaya kısıtlama istemiyle mahkemeye de başvurdu. Savcılığın yaptığı başvuru reddedildi.

Yayın yasağına itiraz

Kurkut’un avukatları, soruşturmaya getirilen yayın yasağına itiraz etti.

Soruşturma kapsamında, olayı fotoğraflayana Dihaber editörü Abdurrahman Gök’ün tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Gök, olayla ilgili 26 kare fotoğrafı da savcılığa teslim etti.

Kurkut ailesi, ‘şikayetçi’ sıfatıyla Malatya’da ifade verecek.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesinde 21 Mart’ta on binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlaması için alana gelen yurttaşlar beş farklı noktada kurulan arama noktalarından geçerek içeriye alınmıştı.

Ajansların geçtiğine göre arama noktasına gelen ve elindeki bıçakla alana doğru koşan 23 yaşındaki Kemal Kurkut polislerce vurulmuştu, hastanede hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır valiliği, ilk açıklamasında Kurkut’un “Çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim” dediğini, polislere bıçakla saldırıp alana doğru koşmaya başlaması üzerine ‘canlı bomba ihtimali’ göz önünde bulundurularak vurulduğunu öne sürmüştü.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise polisin kendisine verdiği bilgiyle görüntülerin ‘örtüşmediğini’ belirterek, gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılabileceğini söylemişti.

Valilik, olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan iki polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Olayla ilgili yayın yasağı getirilmişti.