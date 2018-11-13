Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ 14 Aralık’ta yayında

Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ın 14 Aralık’ta yayınlanacağı duyuruldu.

Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı dizinin hazırlıkları, yaklaşık bir sene evvel başlamıştı.

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Dizinin yönetmeni Can Evrenol Twitter mesajında, dün İstanbul’un çeşitli yerlerine asılan billboard reklamlarını paylaşarak dizinin yayınlacağı tarihi duyurdu. 2018’de izleyicilerle buluşacağı duyurulan dizinin 14 Aralık’ta ekranlara geleceği paylaşıldı.

Should I be stressed that I've directed this coming thing? Cumhuriyetin ilanı gibi geliyo evelallah pic.twitter.com/jZF9ZAptpO — Can Evrenol (@canevrenol) November 11, 2018

Geçen ay ilk tanıtımı paylaşılan dizi bir kahramanlık öyküsünü merkezine oturtuyor. Netflix’in paylaştığı özet şöyle: “Hakan’ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur. Yaşadığı şehir, Ölümsüzler’in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi?”

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14 Aralık‘ta ilk sezonun tüm bölümleri yayınlanacak dizide Ulusoy’a Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık eşlik ediyor.

Senaryo N. İpek Gökdel’in kaleme aldığı ‘Karakalem’ ve ‘Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi’ kitaplarından uyarlanmıştı.