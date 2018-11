Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ 14 Aralık’ta yayında

Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ın 14 Aralık’ta yayınlanacağı duyuruldu.

Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı dizinin hazırlıkları, yaklaşık bir sene evvel başlamıştı.

Dizinin yönetmeni Can Evrenol Twitter mesajında, dün İstanbul’un çeşitli yerlerine asılan billboard reklamlarını paylaşarak dizinin yayınlacağı tarihi duyurdu. 2018’de izleyicilerle buluşacağı duyurulan dizinin 14 Aralık’ta ekranlara geleceği paylaşıldı.

Should I be stressed that I've directed this coming thing? Cumhuriyetin ilanı gibi geliyo evelallah pic.twitter.com/jZF9ZAptpO

— Can Evrenol (@canevrenol) November 11, 2018