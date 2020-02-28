NetBlocks: Sosyal medya 11 saattir kısıtlanıyor

Suriye’nin İdlib kentinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik (TSK) saldırının ardından Türk Telekom’un sosyal medya platformlarına erişimi 27 Şubat saat 23:00 itibariyle kısıtlamaya gittiği, diğer büyük operatörler Vodafone ve Turkcell’in de yaklaşık 00:20’de aynı işlemi yaptığı bildirildi.

Fotoğraflar: NetBlocks

İnternetteki erişim kesintilerini gerçek zamanlı takip eden NetBlock.org platformunun verilerine göre, 27 Şubat saat 23:30 itibariyle sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram’a erişim tamamen, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile video paylaşım sitesi Youtube’a da kısmen engellendi.

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Bu operatörlerden kısıtlamalarla ilgili açıklama gelmedi.

NetBlocks, operatörlerin kısıtlaması dışında Türkiye’de internet performansında bir sorun yaşanmadığını belirtse de sosyal medyadaki kullanıcılar internette genel bir yavaşlamanın olduğundan şikayetçi.

Kullanıcılar, bugün saat 10:30 itibariyle Twitter, Facebook ve Instagram’a hala giremezken, WhatsApp ve Youtube’a erişimde zorluk yaşanıyor. VPN uygulamalarıyla bu sitelere girilebiliyor.

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NetBlocks’a göre, Türkiye’deki operatörler Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı ve Ekim 2019’da başlayan Barış Pınarı operasyonları sırasında da benzer kısıtlamalara gitti.

It's 8 a.m. in #Turkey, where citizens are waking to find Twitter, Facebook, Instagram, YouTube blocked and WhatsApp limited.



Turkey is a global leader in Twitter usage, and Facebook had just announced plans to open offices in eight Turkish provinces.



📰https://t.co/bowVKOQixH pic.twitter.com/4jcrm4jAx9 — NetBlocks.org (@netblocks) February 28, 2020

Hatay Valisi Rahmi Doğan sabaha karşı İdlib’de ‘şehit sayısının 33’e yükseldiğini’ açıklamıştı.

Doğan, ilk açıklamasında ‘dokuz askerin şehit olduğunu, içlerinde durumu ağır olan yaralılar bulunduğunu’ söylemiş, ikinci açıklamasında ise sayının 22’ye, üçüncü açıklamasında ise 29’a yükseldiğini belirtmiş, 36 da yaralı bulunduğunu söylemişti.

Sosyal medyada ise dün gece 22.30’dan sonra İdlib’deki saldırının haberi gündem olmuştu.