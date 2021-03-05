Necati Doğru: Mart ile nisan ayları da zamların yağacağı aylar olacak

Türkiye ‘orta gelir tuzağına’ düştü, çırpınıyor ve bugün salgın belasıyla birlikte mutfaklar alev aldı yanıyor. Türkiye’de vatandaşların çoğunluğu son 7 yıldır sürekli yoksullaştı.

Ve bu yıl da yokuşlaşmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü birikmiş bekleyen zamlar var. Üreticiler girdi maliyetlerindeki yüzde 25-30 artışın henüz yarısını toptan fiyatlara yansıttılar. Mart ile nisan ayları da zamların yağacağı aylar olacak. Mutfak yanıyor. Daha da yanacak.

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Yüksek enflasyon beklentileri aştığı için faizleri de artırmak kaçınılmaz oldu. Faizler de artacak. Sonuçta Türkiye ekonomisi yeniden ‘yüksek yapışkan enflasyon ile yüksek yapışkan faizin kıskacına’ girdi.

Necati Doğru’nun yazısı