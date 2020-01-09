Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Piyanist İdil Biret konser veriyor. Alice Müzikali, Zorlu PSM’de sergilenmeye devam ediyor. ‘Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’ filmi, Moda Sahnesi’nde gösterimde. Akıllı ve iyi yaşam seminerleri düzenleyen ‘The School of Life’ sezonu açıyor. Akademisyen Zeynep Talay Turner, Akbank Sanat’ta, Alman filozof Nietzsche’nin ortaya attığı ‘aktif unutma’ kavramını tartışıyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
10 Ocak Cuma
ATÖLYE
Fotoğrafta Üslup
Pera Müzesi, fotoğraf sanatçısı Cemil Batu Gökçeer eşliğinde, sergi turu yaptıktan sonra katılımcıların getirdikleri fotoğrafların fotoğraf-birey-mekan bağlantısı üzerinden inceleneceği bir atölye düzenliyor.
SEMİNER
Yazı, Sanat, Beden
Akademisyen Rahmi Öğdül, sanat ve yazı ilişkisine felsefenin farklı kuramları üzerinden bakıyor. Saat 18:00’de, Akbank Sanat’ta.
KONSER
İdil Biret
Piyanist İdil Biret, doğumunun 250’inci yılında Alman besteci Beethoven’ın bir eserini de çalacağı konserle sanatseverlerle buluşuyor.
Balkan Wedding Party
Akustik enstrümanları ile Balkan Wedding Party, Babylon sahnesinde.
TİYATRO
Memleket Saat Ayarı
Salih Kalyon, 55 yıllık sanat hayatı boyunca yaşadığı ilginç hikayeleri tek kişilik tiyatro gösterisinde seyirciyle buluşturuyor. Saat 20:00’de, Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
11 Ocak Cumartesi
KONSER
Nilipek
Nilipek, Mask Live Pera sahnesinde.
Büyük Ev Ablukada
Türkiye müzik sahnesinin alternatif gruplarından Büyük Ev Ablukada, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.
Joyhauser
Belçikalı ikili Joyhauser, melankolik seslerin eşlik ettiği raw techno müzikleri ile Zorlu PSM sahnesinde.
SAHNE SANATLARI
Alice Müzikali
Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan Alice Müzikali, Zorlu PSM’de.
12 Ocak Pazar
SAHNE SANATLARI
Böyle Buyurdu Zerdüşt
Alman filozof Nietzsche’nin aynı adlı romanından esinlenen oyun, insanın kendini, düşüncelerini ve çevresini anlamlandırma çabasını anlatıyor. Saat 18:00’de, Altkat Sanat’ta. Detaylı bilgi: https://tiyatrolar.com.tr/tiyatro/boyle-buyurdu-zerdust
Bütün Çılgınlar Sever Beni
Bulgar yazar Stefan Tsanev’in birçok Avrupa diline çevrilen ve ironik diliyle dünyanın farklı yerlerinde beğenilen oyunu Moda Sahnesi’nde.
Don Kişot’um Ben
İspanyol yazar Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Zorlu PSM sahnesinde.
ATÖLYE
Resim Atölyesi: Balerin
Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkânı sunan ‘Masterpiece’, yağlı boya atölyesi düzenliyor.
13 Ocak Pazartesi
SİNEMA
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.
14 Ocak Salı
SAHNE SANATLARI
Klan
Oyun, iki sosyal medya fenomeninin yeni dünyanın dilini konuşurken ve o dünyada bir hayat kurarken nasıl savrulduklarını anlatıyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.
SEMİNER
Değişime Adapte Olmak
‘Akıllı ve iyi yaşam’ üzerine seminerler düzenleyen oluşum ‘The School of Life’, sürekli değişim halinde olmanın teşvik edildiği bir toplumda değişimi anlama, değişime adapte olma ve stres yönetimi kavramlarına yönelik bir seminer düzenliyor.
15 Ocak Çarşamba
ETKİNLİK
Ben Kimim? Anayurt Oteli
Yazar Yusuf Atılgan’ın ‘Anayurt Oteli’ kitabı ve kitaptan uyarlanan film, ‘roman karamanı’ kavramı üzerinden inceleniyor.
SAHNE SANATLARI
Neyzen
Türkiye’nin en büyük taşlama ustalarından şair Neyzen Tevfik Kolaylı’nın yaşam öyküsü Burak Sergen’in tek kişilik performansıyla sahneye taşınıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
Kibarlık Budalası
Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri ‘Kibarlık Budalası’ 10. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
16 Ocak Perşembe
KONSER
Bulutsuzluk Özlemi
1984’te kurulan Türk rock grubu Bulutsuzluk Özlemi, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.
SEMİNER
Nietzsche’nin Tarih Yazımı Eleştirisi ve Aktif Unutma Övgüsü
Akademisyen Zeynep Talay Turner, Alman filozof Nietzsche’nin toplumsal sorunlarla ilgili olarak ortaya attığı ‘aktif unutma’ kavramını katılımcılarla tartışıyor.
Sinema: Sonsuz Döngü
Akademisyen Aslı Kotaman, sinemanın diğer sanat dallarından etkilenmesi, orijinallik ve sinemada tekrar eden döngüler üzerine Moda Sahnesi’nde altı haftalık bir seminer veriyor.
SERGİ
Düzenli Delilik
Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak’a kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı sergi, Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sanatçının çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılan sergi 2 Şubat’a kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Saat Kaç?
Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.
Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor. 9 Şubat’a kadar Arter’de görülebilir.