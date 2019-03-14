Ne izlesek: Beş film önerisi

Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.

İstila Altında

Chicago’da bir mahallede geçen film, bölgenin dünya dışı bir güç tarafından işgâl edilişini konu ediyor. Uzaylı istilâsını değil, istilânın ardından yaşanan süreci anlatan film, 10 yılın ardından gezegenlerini geri almak için mücadele veren insanları olduğu kadar sırtını uzaylılara yaslayarak bu istilâdan memnun olan kesimi de işliyor.

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Rupert Wyatt’ın yönettiği filmde John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors ive Colson Baker rol alıyor.

Güzel Oğlum

Nick parçalanmış bir ailenin çocuğudur. Annesi Vicki ile babası David boşanmış, mahkeme velayetini annesine vermiştir. İyi bir baba olan David, oğlundan uzak kalsa da onunla ilgilenmeyi ihmal etmez. İyi bir çocuk ve başarılı bir öğrenci olan Nick’in hayatındaki değişim kısa sürede ailesinin de dikkatini çeker. Oğlundaki değişimlerin nedenini anlamaya çalışan David, Nick’in bağımlı olduğunu öğrenir. David, güzel oğlunu iyileştirmeye kararlıdır.

Felix Van Groeningen’in yönettiği Güzel Oğlum’da Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney ve Amy Ryan başrolleri paylaşıyor.



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Güven

Ali ve Meryem sıradan bir ailedir. Meryem’in evlenmeden önce aşık olduğu Ferit’ten bir çocuğu vardır. Ali ikisini de bağrına basmıştır. Ferit’in dönmesiyle, Ali ikisini de bir güven sınavına sürükler. Acaba Meryem gerçekten onu seçecek midir? Meryem minnet duygusuyla aşk acısı arasında kalırken, Ali’nin kendine güveni sarsılmaya başlar. Ferit’in öldürülmesi aralarındaki güvensizliği iyice körükler. Sonuçta yine birbirlerine tutunurlar.

Sefa Öztürk’ün yönettiği filmde Gözde Çığacı, Bülent Çolak, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin oynuyor.

Türk İşi Dondurma

Can Ulkay’ın yönettiği ve Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ile Will Thorp’un oynadığı filmde Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan biri dondurmacı, diğeri deveci Türk iki arkadaşın yaşam mücadelesini anlatıyor. Film hem komedi hem dram öğelerine sahip. Türk İşi Dondurma, İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin ülkemiz topraklarına geleceğini haber alan Avustralya’da yaşayan iki Türk kafadarın, kendi vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince, Avustralya’da cansiperane şekilde verdikleri mücadeleden esinlenerek çekilmiş.

Kadavra

Bir şeytan çıkarma ayininin kontrolden çıkması sonucunda, genç bir kadın yaşamını kaybeder. Aylar sonra eski polis Megan Reed (Shay Mitchell) morgda, gece vardiyasında çalışmaya başlamıştır ki kimliği belirsiz meçhul bir kadavra morga getirilir. Bu sırada Megan Reed korkunç deneyimler yaşamaya başlar ve kadavranın şeytani bir güç tarafından ele geçirilmiş olabileceğini düşünmeye başlar.

Diederik Van Rooijen’in yönettiği filmde Grey Damon, Kirby Johnson ve Nick Thune da rol alıyor.