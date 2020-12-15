Mustafa Balbay: AKP katlarında yeni yollar aranıyor

Yenilenen İstanbul seçimlerinden bu yana Saray, iktidarı korumak için çareler arıyor. Elde satacak bir şey kalmayınca, halka vaat edilecek bir hedef olmayınca, ne yapılır?

Saldır muhalefete!

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Daha önce dile getirdiğimiz üçlü hedef vardı:

1-Dış başarı elde etmek.

2-Ekonomi rayında havası vermek.

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3-Millet İttifakı’nı parçalamak.

Bunların üçünde de yol alamadılar. Sızan haberlere göre AKP katlarında yeni yollar aranıyor. Bunların başında yüzde 50’lik iktidar barajını düşürmek geliyor. Üretilen gerekçe şu:

Efendim, milletvekili seçimleri nasıl tek dereceli ise Cumhurbaşkanı da öyle olsun. En çok oyu alan kişi cumhurbaşkanı seçilsin!

Bunun karşılığı olarak “Madem çok istiyorsunuz, alın parlamenter sistem” deyip, en azından İYİ Parti’ye selam vermeye yetecek bir adım da olabilir.

Mustafa Balbay’ın yazısı